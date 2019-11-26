Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı
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Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

26.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:40
Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı

'nın ilçesinde, iki gündür kendisinden alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Killik Mahallesi'nde ikamet eden ve dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç'ın (57) ağabeyi , durumu jandarmaya bildirdi.

Kılıç'ın bulunması için mahalle çevresinde arama faaliyeti başlatıldı.

Çalışmalara jandarmanın yanı sıra çeşitli arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinleri ve iz takip köpekleri katılıyor.

Kaynak: AA
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