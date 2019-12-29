Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor
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Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, tarlaya gitmek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

29.12.2019 02:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:34
Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor

'nın ilçesinde, tarlaya gitmek için evinden ayrıldıktan sonra alınamayan çiftçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), gündüz saatlerinde tarlaya gitmek için evinden ayrıldı.

Uzun'un akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İznik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Uzun'u bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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