Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
03.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:52
Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.
Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT, İNDAK, Yıldırım Arama Kurtarma ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler