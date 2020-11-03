Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

03.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:52
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT, İNDAK, Yıldırım Arama Kurtarma ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

İlgili Haberler

5 gündür kayıp çifti arama çalışması başlatıldı
5 gündür kayıp çifti arama çalışması başlatıldı
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu
Valilik ve Belediye, Kovid-19 belirtileri taşıyan yaşlı kadın için seferber oldu
Valilik ve Belediye, Kovid-19 belirtileri taşıyan yaşlı kadın için seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Osman Durmuş Geert Wilders Fahrettin Altun
Magazin Irmak Ünal Hande Erçel Halil Sezai Demet Özdemir
Spor Samatta Ali Koç Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 23:53:32. #1.15#
title