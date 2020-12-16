Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kişi için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kişi için arama çalışması başlatıldı.

Soğucak Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fehmi Arık'tan (72) iki gündür haber alamayan ve çevrede arama yapan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile JAK, AFAD, ANDA, AKUT, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip, bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan