Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düşen kişi yaralandı.
04.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Biltekin (29), yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan Maksem Mahallesi'ndeki Gökdere'nin yatağına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Biltekin ekiplerce sedyeyle dere yatağından çıkarılarak ambulansa taşındı.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Biltekin tedavi altına alındı.
Kaynak: AA