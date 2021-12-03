Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Haberler
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Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bursa'nın Keles ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulunan köpeği arama kurtarma ekipleri operasyonla kurtardı.

KELES, BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulunan köpeği arama kurtarma ekipleri operasyonla kurtardı.

Kırsal Kocakovak Mahallesi'nde Mustafa Güneş'in baktığı köpeği, 3 gün boyunca evine geri dönmedi. Dün akşam saatlerinde mahalle sakinleri, kayalık bir bölgeden köpek sesi duymasıyla durumu Güneş'e bildirdi.

Güneş'in jandarma ekiplerine ihbarıyla bölgeye AFAD ve NAK Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 50 metrelik kayalıklardan yaklaşık 6 metre yüksekliğe düşerek köpeğin burada mahsur kaldığını tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Mama ve su verilen köpek sahibine teslim edildi.

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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