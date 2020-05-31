Bursa'da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
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Bursa'da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu

Bursa'da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kavga eden silahlı gruplara müdahale eden narkotik polisi şehit oldu, çıkan olaylarda 5 kişi de yaralandı Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi Emniyet güçlerine ait TOMA'lar olay...

31.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:20

Bursa'da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kavga eden silahlı gruplara müdahale eden narkotik polisi şehit oldu, çıkan olaylarda 5 kişi de yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Emniyet güçlerine ait TOMA'lar olay yerine sevk edildi

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, yaralı 5 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı.

Bursa'da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu

Kaynak: İHA

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