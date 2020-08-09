Bursa'da kavga eden iki kişi gözaltına alındı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde eğlence merkezinde kavga eden 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde eğlence merkezinde kavga eden 2 kişi gözaltına alındı.

Kuruçeşme Mahallesi Arap Şükrü Sokak'taki eğlence merkezinde alkollü oldukları öne sürülen H.A. ile T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflarlar birbirini darbetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.A. ve T.B'yi gözaltına aldı.

İş yerinde hasara neden olan zanlıların kavga etmesi ve polis tarafından gözaltına alınması kameralarca kaydedildi.

Kaynak: AA