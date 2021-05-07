Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikasındaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Caddesi'nde bulunan bir kauçuk üretim fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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