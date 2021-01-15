Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
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Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası

15.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:16
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası

BURSA'da etkili olan kar yağışında Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

BURSA'da etkili olan kar yağışında Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışıyla Uludağ'ın eteklerinde rengarenk evlerin bulunduğu mahalleler, beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahalleler, dronla görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynarken, bazı vatandaşlar ise karda fotoğraf çektirdi. 


Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası
Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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