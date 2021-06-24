Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti

Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki kağıt toplayıcısının kavga ettiği sırada biber gazı kullanılınca ikisi de hastanelik oldu.

Bursa'da iki kağıt toplayıcısının kavga ettiği sırada biber gazı kullanılınca ikisi de hastanelik oldu.

İznik ilçesinde karton toplamakta anlaşamayan iki kişi kavga etmeye başladı. Karton toplayıcılardan birisinin biber gazı sıkması üzerine ikisi de nefes alamayarak hastanelik oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı
Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Eşini boynundan bıçaklayarak öldüren mühendis koca 'öldürmek istemedim' diyerek duruşma boyunca ağladı
Eşini boynundan bıçaklayarak öldüren mühendis koca "öldürmek istemedim" diyerek duruşma boyunca ağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Aziz Yıldırım Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:25:25. #1.14#

title