Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2)

YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 15.00 sıralarında karton fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2)
30.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:29

YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 15.00 sıralarında karton fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında fabrika büyük hasar alırken, aynı zamanda çevresindeki yanan otlar da alevlerden etkilendi. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, tonlarca karton küle döndü.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş Haber
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti Haber
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Genç Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 21:33:23. #1.15#
title