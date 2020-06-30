Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2)
YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 15.00 sıralarında karton fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.
30.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:29
YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 15.00 sıralarında karton fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında fabrika büyük hasar alırken, aynı zamanda çevresindeki yanan otlar da alevlerden etkilendi. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, tonlarca karton küle döndü.
Kaynak: DHA