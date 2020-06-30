Bursa'da karton fabrikasında yangın Bursa'da karton fabrikasında yangınBURSA'nın Karacabey ilçesindeki karton fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da karton fabrikasında yangın

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki karton fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Karacabey ilçesi, Karacabey Devlet Hastanesi arkasında bulunan karton fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Fabrikadaki karton balyaları alev alırken, durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, dumanlardan etkilenen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle de fabrika etrafındaki kuru otlara sıçrayan alevler için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de olay yerine gönderildi. Çevredeki vatandaşların da itfaiye ekiplerine destek olduğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA