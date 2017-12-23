Bursa'da Karla Mücadele Sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kardan kapanan 52 köy yolunu trafiğe açarken, halen kapalı olan yol bulunmuyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 136 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 52 kırsal mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Gemlik'te 6, Gürsu'da 2, İnegöl'de 10, İznik'te 3, Kestel'de 7, Nilüfer'de 8, Orhaneli'nde 4, Orhangazi'de 3, Osmangazi'de 5 ve Yenişehir'de 4 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalar kesintisiz sürüyor. - BURSA