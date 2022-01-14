Bursa'da karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcay K. (35) ile eşi Gözde K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orcay K, eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Gözde K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Orcay K. ise önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay K'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

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