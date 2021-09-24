Bursa'da karısı ile yanında çalıştığı kadın avukatı yaralayan sanığa 28,5 yıl hapis - Haberler
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Bursa'da karısı ile yanında çalıştığı kadın avukatı yaralayan sanığa 28,5 yıl hapis

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da karısı ile yanında çalıştığı kadın avukatı yaralayan sanığa 28,5 yıl hapis

Bursa'da kadın avukat ile yanında çalışan karısını silahla yaralayan sanık 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da kadın avukat ile yanında çalışan karısını silahla yaralayan sanık 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şükrü B. (47), Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de salonda hazır bulundu.

Sanık Şükrü B. savunmasında beraatini talep etti.

Olayda yaralanan avukat Berrin Bayam ise sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14'er yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay olmak üzere 28 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Avukat Berrin Bayam, kararın ardından AA muhabirine, sanığın eylemlerini tasarlayarak işlediğini, bu yönde ceza alması için kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl nisan ayında eşinin çalıştığı eve giden Şükrü B, eşi Hatun B. ve yanında çalıştığı avukat Berrin Bayam'a tabancayla ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından tutuklanan Şükrü B. hakkında dava açılmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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