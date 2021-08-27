Bursa'da kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Bursa'da kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Bursa'da kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki kardeş arasında miras yüzünden kavga çıktı.

Bursa'da iki kardeş arasında miras yüzünden kavga çıktı. Kardeşi, doğalgaz borusuyla kafasına vurarak ağabeyini feci şekilde öldürdü.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde 13. Meriç Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce miras yüzünden aralarında husumet bulunan E.İ. (53), ağabeyi Alaaddin İ.'nin (58) kapısına gitti. Aralarında miras yüzünden tekrar tartışma çıkarken, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Alaaddin İ. mutfağa giderek mutfaktan bıçak aldı. Ağabeyinin elinde bıçağı gören E.İ. ise doğalgaz borusunu çıkararak ağabeyi Alaaddin İ.'nin kafasına vurdu. Kafasına aldığı darbelerle birlikte kanlar içerisinde kalan Alaaddin İ. yere yığıldı. Durumu fark eden diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Alaaddin İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.İ. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Alaaddin İ.'nin (58) cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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