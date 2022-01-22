Bursa'da kardan kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saatte kapanan 412 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği sürdürüyor.

283 iş makinesi ve kamyon ile 834 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saatte 15 ilçede kardan kapanan 412 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan'da 31, İnegöl'de 54, Orhaneli'de 43, İznik'te 30, Harmancık'ta 21, Yenişehir'de 17, Keles'te 41, Mustafakemalpaşa'da 65, Kestel'de 15, Gürsu'da 6, Osmangazi'de 25, Gemlik'te 16, Nilüfer'de 20, Mudanya'da 14 ve Orhangazi'de 14 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Yağışın yoğun devam ettiği 18 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.