Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliğiSUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.