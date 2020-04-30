Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği

SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.

SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.

Suudi Arabistan'dan getirilen ve İnegöl'deki Kredi Yurtlar Kurumu Şirin Hatun Yurdu'na (KYK) yerleştirlen 127 kişiye, yurt çalışanları Türk bayrağı dağıttı. Daha sonra, yurdun bahçesine kurulan ses sisteminden 'Çırpınırdı Karadeniz' ve 'Ölürüm Türkiyem' gibi şarkılar çalındı. Karantinadaki vatandaşlar, odalarının pencerelerinden çıkıp, Türk bayraklarını sallayarak parçalara eşlik etti.

Kaynak: DHA