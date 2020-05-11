Bursa'da karantina süresini dolduran 250 kişi evlerine gönderildi
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Bursa'da karantina süresini dolduran 250 kişi evlerine gönderildi

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 250 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Bursa'da karantina süresini dolduran 250 kişi evlerine gönderildi
11.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:36

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 250 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı merkez Nilüfer ilçesindeki Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 123 kişi ile İnegöl ilçesindeki Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 127 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, AFAD ve diğer yetkililer tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Karantina süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Lamba, "Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok iyi geçti, çok iyi baktılar. Tüm personele teşekkür ederim. Hizmetin fazlası var eksiği yok. Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Hamile olduğunu belirten Ebru Uruç da karantina günlerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Her şey dört dörtlüktü. Bir sıkıntımız yoktu, rahattık. Sağlık sorunu yaşamadım. Gerekeni yaptılar. Doktora da gittim, kontrol de oldum. İyiyiz, rahatız. Doğum bekliyoruz. Her şey için teşekkürler, ellerine sağlık. Bize 14 gün boyunca dört dörtlük baktılar." diye konuştu.

Hataylı Kenan Canımoğlu ise Suudi Arabistan'dan gelerek 14 gün karantina süresini tamamladığını vurgulayarak, "Karantina sürecim 10 numara geçti. Devletimizden Allah razı olsun. Çok iyi ağırlandık. Özellikle AFAD yetkilileri inanılmaz ilgilendiler bizimle. Gerçekten söylüyorum, çok ciddiyim her şey 10 numaraydı. Yediğimiz, içtiğimiz her şey önümüzdeydi. Hiçbir eksiğimiz yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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