- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi
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- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi

- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi Nilüfer Belediyesi, Korona virüs vakalarının artması sebebiyle, 14 gün süreyle karantinaya alınan Nilüfer'in Maksempınar Mahallesi'nde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi
28.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Korona virüs vakalarının artması sebebiyle, 14 gün süreyle karantinaya alınan Nilüfer'in Maksempınar Mahallesi'nde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Nilüfer Belediyesi, karantina süresince burada yaşayanların ihtiyaçlarını da Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılayacak.

Nilüfer'in Maksempınar Mahallesi, Korona virüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26 Nisan'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının üzerine Nilüfer Belediyesi, Maksempınar'da vatandaşların içinde bulunduğu bu zor süreci hafifletmek için harekete geçti. Bu amaçla öncelikle mahallede dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. Ekipler özellikle ortak kullanım alanlarını, çöp konteynerlerini temizleyerek dezenfekte ederken, mahallenin bütün sokakları da yıkandı.

Nilüfer Belediyesi ayrıca Maksempınar Mahallesi'nde mahalle muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç duyanlara gıda paketleri, maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu da Maksempınar Mahallesi'nde yaşayanların 14 günlük karantina süresince ihtiyaçlarını alarak kendilerine teslim edecek. Maksempınar Mahallesi sakinlerinin bunun için Nilüfer Belediyesi'ne 444 16 03 numaralı çağrı merkezi veya muhtarlık aracığıyla talepte bulunması yeterli olacak.

- Bursa'da karantina altındaki o mahalle dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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