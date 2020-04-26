Bursa'da karantina altındaki kuzenler iftarı 'davullu-zurnalı' bekledi Bursa'da karantina altındaki kuzenler iftarı 'davullu-zurnalı' bekledi Bursa'da korona virüs kapsamında karantinaya alınan 3 kuzen, iftarı davul ve zurnayla bekledi.

Bursa'da karantina altındaki kuzenler iftarı 'davullu-zurnalı' bekledi

BURSA - Bursa'da korona virüs kapsamında karantinaya alınan 3 kuzen, iftarı davul ve zurnayla bekledi.

Merkez Yıldırım ilçesinde ikamet eden 3 kuzen, Ali, Mehmet ve Yasin korona virüs ve Ramazan ayı nedeni ile kendilerini karantinaya aldı. Evlerinde iftarı beklerken sıkılan kuzenler, evlerinin üstünde kendi aralarında davullu zurnalı eğlence düzenledi. kuzenlerin çaldığı şarkılara çevredeki vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: İHA