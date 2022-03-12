Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Ali Kamur - Güncel
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- Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı Bursa'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

BURSA (İHA) - - Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılanın ardından etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından kara hazırlıksız yakalanan sürücüler gitmek istedikleri yollardan çıkamayarak geri döndüler. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -2 derece olması nedeniyle yollar adeta buz pistine dönerken zaman zamanda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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