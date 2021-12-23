Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı - Haberler
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Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aniden bastıran karda kayan belediye otobüsü bariyerlere saplandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da aniden bastıran karda kayan belediye otobüsü bariyerlere saplandı.

Kaza, sabah 04.30 sıralarında Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah seferi için yola çıkan belediye otobüsünün şoförü, birden bastıran karda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak kontrolden çıkan otobüs bariyere saplandı.

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Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı

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