Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi
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Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi

16.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:01

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir ağacın devrilmesiyle iki otomobil hasar gördü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir ağacın devrilmesiyle iki otomobil hasar gördü.

Konak Mahallesi Ege Sokak'ta, üstünde biriken kar kütlesinin etkisiyle devrilen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Durumu fark eden araç sürücüleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı parçalara ayırarak otomobillerin üstünden kaldırdı.

Araçlarda maddi hasar oluştu.

Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi
Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi
Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi
Kar yağışından devrilen ağaç iki otomobile zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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