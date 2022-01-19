BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

BURSA (DHA) - BURSA'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, süs havuzları dondu.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Uludağ'da ise kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçüldü. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

BURSA'DA KAR YAĞIŞI; SÜS HAVUZLARI DONDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bursa, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title