Bursa'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş 2 gün ertelendi
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Bursa'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş 2 gün ertelendi

14.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:07
Bursa'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş 2 gün ertelendi

BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.  

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin  2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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