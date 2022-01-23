Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu - Haberler
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Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Orhangazi ilçesinden objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı Orhangazi ilçesinde de aralıksız olarak devam etti. Cuma gününden bu yana yağan kar nedeniyle ilçeyi beyaza büründü. Vatandaşlar, karın keyfini İznik Gölü Orhangazi sahilinde çıkardı. Pazar gününü fırsat bilerek, çamlık alanı ve sahil yürüyüş yoluna inen vatandaşlar, kar üstünde mangal keyfi yaptı, fotoğraf çektirdi. Kar yağışı sonrasında İznik Gölü Orhangazi sahilinde, iskele bölgesi ve çamlık tesislerinden de objektiflere kar manzaraları yansıdı.


Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Bursa'da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

İznik Gölü, Orhangazi, kar, Güncel, Haber

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