Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu - Haberler

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Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Berke Erdal - Genel
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- Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre ölçüldü.

BURSA (İHA) - - Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre ölçüldü.

Bursa'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan ise 178 iş makinası ve kamyon, 508 personelden oluşan 100 ekip ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Genel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, Bursa, kar, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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