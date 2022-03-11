Bursa'da kar yağışı (2)

KAR KALINLIĞI YÜKSEKLERDE 20 SANTİMETRE

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, kazalar da meydana geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 4, yüksek kesimlerinde ise 20 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç ile karla mücadele ediyor.

Öte yandan kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı, 160 santimetreye ulaştı. Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 14, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

Esra TÜRKER- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,