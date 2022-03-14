Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Uğur - Genel
 - Güncelleme:

Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdilerBURSA Bursa'da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

BURSA Bursa'da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

Bursa'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar karın keyfini farklı bir etkinlikle çıkardılar.

Merkez Osmangazi ilçesinde çekilen farklı iki görüntüde araç arkasına bağlanan poşetle kayan üç kişi ve yine araç arkasına lastiklerle bağlanan dört kişinin şehir içinde kaydıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gençleri görenler, "kar ve buzu eğlenceye çevirdiler" dedirtti.

Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Genel

Tragger, Bursa, kar, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title