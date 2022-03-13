Bursa'da kar nedeniyle kapanan 531 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Bursa'da kar nedeniyle kapanan 531 mahalle yolu ulaşıma açıldı

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Bursa'da kar nedeniyle kapanan 531 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 531 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 531 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olması üzerine Büyükşehir Belediyesi, 178 iş makinesi ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bursa'nın yüksek kesimlerinde soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, Büyükorhan'da 29, İnegöl'de 78, Orhaneli'de 45, İznik'te 29, Keles'te 36, Kestel'de 15, Mustafakemalpaşa'da 62, Gürsu'da 2, Osmangazi'de 49, Gemlik'te 5, Nilüfer'de 14, Orhangazi'de 15, Karacabey'de 64, Harmancık'ta 19, Mudanya'da 26 ve Yenişehir'de 43 mahallenin yolunu açtı.

Kış lastiği ve zincir kullanmadan seyreden bazı araçların neden olduğu aksamalar dışında trafikte önemli bir sorun yaşanmazken, son iki gündeki çalışmalarda yaklaşık 5 bin ton tuz kullanıldı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

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