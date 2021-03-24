Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)
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Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)

24.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:57
Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)

ARAÇLAR YOLDA KALDISabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kış lastiği takılı olmayan ve zincir bulunmayan araçlar, İnegöl-Bursa Karayolu'ndaki Ümitalan rampasında yolda kaldı. Rampada araç kuyruğu oluştu.

Görüntü dökümü

--------------Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),


Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)
Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)
Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)
Bursa'da kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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