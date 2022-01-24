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Bursa'da kar etkisini artıracak

Bursa'da kar etkisini artıracak
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da karın bu akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla etkisini artacağı bildirildi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da karın bu akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla etkisini artacağı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesi aktarıldı.

Orhangazi, İznik, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Yenişehir, Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde devam eden yağışın bu akşam saatlerinden sonra saatte 30-50 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artıracağı kaydedilen açıklamada, kar kalınlığının ise 5 ila 15 santimetre olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Orhangazi, Eskişehir, Bursa, kar, Güncel, Haber

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