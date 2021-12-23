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Bursa'da "kar çilesi", araçlar yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da "kar çilesi", araçlar yolda kaldı Kar hayatı olmusuz etkiledi, Mudanya yolu kapandı Bursa'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini artırdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da "Kar çilesi", araçlar yolda kaldı

Kar hayatı olmusuz etkiledi, Mudanya yolu kapandı

BURSA - Bursa'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini artırdı. Bursa-Mudanya yolunda araçlar yolda kalırken Mudanya yolu yaklaşık yarım saat boyunca kapandı.

Bursa'nın merkez ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 4 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin de etkili olduğu kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Mudanya yolu ise yaklaşık yarım saat boyunca kapandı. Ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarının ardından yol açıldı.

Kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmalar olunca Bursa-Mudanya karayolunda rampada araçlar kaldı. Araçlar yolda kalınca Mudanya'dan Bursa'ya ulaşım kesildi. Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Karayolları Ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından yarım saat boyunca kapalı kalan karayolu açıldı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Mudanya'dan Bursa'ya toplu taşımayla gitmek isteyenler duraklarda kuyruk oluşturdu.

Bursa'da kar çilesi , araçlar yolda kaldı

Bursa'da kar çilesi , araçlar yolda kaldı

Bursa'da kar çilesi , araçlar yolda kaldı

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