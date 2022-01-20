Bursa'da kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan birinin daha önce benzer suçtan tutuklandığı belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen yıl 9 Kasım-2 Aralık'ta farklı adreslerde kapı kilit göbeği kırılarak yapılan evden hırsızlık olayı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan adreslerdeki güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyerek 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Hırsızlığa karıştığı tespit edilen S.A, M.A. ve T.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.G'nin ise 16 AC 6150 plakalı araçla 10 Aralık 2021'de Diyarbakır'a gittiği, daha sonra farklı tarih ve adreslerde, yanına aldığı şüphelilerle Elazığ'da 9 ayrı ikamette hırsızlığa karıştıkları belirlendi.

B.G'nin Elazığ'daki hırsızlık sonrasında çalıntı malzemelerle 18 Ocak'ta yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

Zanlıların, kent merkezinde 16, Mudanya ilçesinde 4 ve Karacabey ilçesinde 1 olmak üzere toplam 21 farklı adreste de hırsızlık yaptığı belirlendi.