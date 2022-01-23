Bursa'da kapanan 412 mahalle yolu açıldı, 77'sinde çalışmalar sürüyor

Bursa'da cuma akşamı başlayan kar yağışı dün gece kar fırtınası şeklinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son 24 saat içersinde kapanan Mustafakemalpaşa'da 65, İnegöl'de 54, Orhaneli'de 43, Keles'te 41, Büyükorhan'da 31, İznik'te 30, Osmangazi'de 25, Harmancık'ta 21, Nilüfer 20, Yenişehir'de 17, Gemlik'te 16, Kestel 15, Mudanya'da 14, Orhangazi'de 14 ve Gürsu'da da 6 mahalle olmak üzere toplam 412 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışların devam ettiği İnegöl, İznik, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde, kapalı olan 77 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa Valiliği dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurarak, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 1279 personel, trafik, asayiş ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 1819 güvenlik kuvveti, 36 tuzlama ve kar küreme makinesi, 426 iş makinesi ve kamyonet, 27 ATV ve arazi aracı ile 7 bin 500 ton tuz ile çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bilgisini verdi.