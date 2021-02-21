Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi
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Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi

21.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:06
Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi

Bursa'da bir kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da bir kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İntizam Mahallesi Gençler Sokak'taki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, içeride kumar oynadığı belirlenen 19 kişi hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 59 bin 850 lira ceza tutanağı düzenledi.

Giriş çıkışların gözetlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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