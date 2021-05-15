Bursa'da kapalı olması gereken kafeteryadaki 25 kişiye idari para cezası uygulandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada bulunan 25 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada bulunan 25 kişiye idari para cezası verildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arabayatağı Mahallesi'nde T.I'nın işlettiği, daha önceden mühürlenen bir kafeteryanın açık olduğunu tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yerindeki 25 kişiye toplam 86 bin 725 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca T.I. hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu