Bursa'da kapalı olması gereken kafeteryadaki 25 kişiye idari para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da kapalı olması gereken kafeteryadaki 25 kişiye idari para cezası uygulandı

Bursa'da kapalı olması gereken kafeteryadaki 25 kişiye idari para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada bulunan 25 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada bulunan 25 kişiye idari para cezası verildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arabayatağı Mahallesi'nde T.I'nın işlettiği, daha önceden mühürlenen bir kafeteryanın açık olduğunu tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yerindeki 25 kişiye toplam 86 bin 725 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca T.I. hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da kapalı olması gereken kafeteryadaki 25 kişiye idari para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:40:48. #1.16#

title