Bursa'da kapalı olması gereken internet kafedeki 15 kişiye ceza uygulandı
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Bursa'da kapalı olması gereken internet kafedeki 15 kişiye ceza uygulandı

09.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:28
Bursa'da kapalı olması gereken internet kafedeki 15 kişiye ceza uygulandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafenin sahibine ve içeride oyun oynayan 14 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafenin sahibine ve içeride oyun oynayan 14 kişiye idari para cezası verildi.

Devriye görevine çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu tespit etti.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve oyun oynadıkları görülen 14 kişi ile iş yeri sahibi Y.Y'ye toplam 47 bin 230 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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