Bursa'da kanyonda kaybolan 2'si çocuk 3 kişi 20 saat sonra bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde Tacir Kanyonu'nu ziyaret eden 2'si çocuk 3 kişi için kayıp ihbarı yapılınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde Tacir Kanyonu'nu ziyaret eden 2'si çocuk 3 kişi için kayıp ihbarı yapılınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi. 3 kişi ekiplerin 20 saatlik çalışmasının ardından ormanda bulundu.

İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde bulunan turistlerin sıkça ziyaret ettiği Tacir Kanyonunu ziyaret eden amca ve 14 yaşlarındaki 2 yeğeni kayboldular. Ormanlık alan içerisinde bulunan kanyonda kaybolan kişilerin yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama köpeklerinin de katıldığı 20 saatlik arama çalışma sonrası kayıplara sağ salim ulaşıldı. İstanbul'dan geldikleri öğrenilen amca ve yeğenleri kendilerini bulan Jandarma, AFAD ve Tacir halkına teşekkür etti. Tacir Mahallesi Muhtarı Sait Ersöz, "Hepimiz endişelendik. Korkulan olmadı. Kayıp vatandaşlarımıza sağ salim ulaştık" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı