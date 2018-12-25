Bursa'da Kanalizasyon Çukuruna Düşen Köpeği Bekçi Kurtardı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen sokak köpeğini bekçiler kurtardı.

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde devriye görevini icra eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, bir köpeğin kanalizasyon çukuruna düşerek mahsur kaldığını gördü.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek köpeği çıkardı.

Düştüğü yerden çıkan köpek, etrafta koşturmaya başladı.

Sokaklarda bekçilerle gezen ve "Pakize" adı verilen köpek bekçilerle yürümeye devam etti.

Kaynak: AA