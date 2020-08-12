Bursa'da kan donduran cinayet
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Bursa'da kan donduran cinayet

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan bir kişi, kendilerine ait zeytin bahçesinde bir evin altında bulunan fosseptik çukuru içinde elleri ve ayakları bağlı ve öldürülmüş olarak bulundu.

Bursa'da kan donduran cinayet
12.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:54

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan bir kişi, kendilerine ait zeytin bahçesinde bir evin altında bulunan fosseptik çukuru içinde elleri ve ayakları bağlı ve öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden afla serbest kaldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Orhangazi'nin tanınmış ailelerinden olan Katmer ailesinin oğlu Sezai Katmer ile ilgili olarak kardeşleri ve ailesi Sezai Katmer'in öldürülmüş olabileceği ile ilgili polise ihbarda bulundu.

Polis 3 aylık araştırma yaptı

En son 12 Mayıs tarihinde görülen ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in bulunması için polis çalışma başlattı. Polis ekipleri Sezai Katmer'in "Öldürülmüş olabilir" ihbarı üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Polis ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma yürüttükten sonra ailesinin ve arkadaşlarının ifadeleri sonrasında Katmer'e ait Yeniköy yolu üzerindeki zeytinlikte inceleme yapmaya başladı.

Bağ evinin altındaki fosseptik çukurunda yoğunlaştılar

Polis ekipleri Sezai Katmer'i arama çalışmaları kapsamında Yeniköy Yolu üzerinde bulunan zeytinlikte inceleme yapmaya başladı. Zeytinlik içinde bulunan bağ evinin altında bulunan, daha önceleri bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan ancak daha sonra fosseptik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştırdı.

Ceset fark edildi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, bahçe içindeki fosseptik içinde inceleme yaparken evin altındaki çukurda bir ceset fark etti. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ile birlikte Polis ve İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Fosseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca devreye AFAD ve iş makineleri girdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile cumhuriyet savcılarının nezaretinde fosseptik çukurunda iş makinesi kanal açmak için çalışma yaptı. Yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında ise cesede ulaşıldı. BUSKİ ekiplerinin kuyudaki suyu çekmesinden sonra ise ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

El ve ayakları bağlanmış

Kuyudan çıkarılan cesedin 45 yaşındaki Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edilirken, Katmer'in el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Katmer'in ne şekilde öldürüldüğü ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinden sonra belli olacak. Öte yandan kuyudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis geniş çaplı soruşturma sürdürüyor

Öte yandan 2019 yılında silah bulundurmak ve kavgaya karışmak suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine konan ve mart ayında cezaevinden çıkan Sezai Katmer'in öldürülmesi ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin de devreye girdiği olayla ilgili Katmer'in yakınlarının ifadesine başvurulurken, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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