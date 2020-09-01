Bursa'da kan davası cinayeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kan davası cinayeti

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Bursa'da kan davası cinayeti
01.09.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:21

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, amcasının intikamını almak için cinayet işlediğini öne sürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Kara (36), işe gitmek için evden çıkarak Tuna Sokak'ta yürümeye başladı. Arabasına binmek isteyen Kara, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Silahlı saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kara ailesinin başka bir aile ile kan davası olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, husumetli aileden Enes T.'nin (22) sabah saatlerinde Kara'nın evinin yakınlarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enes T.'yi evinde gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Enes T, buradaki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Emniyetteki ifadesinde cinayeti anlatan Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten Enes T.'nin bugün adliyeye çıkartılması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Ziya Selçuk Fatih Dönmez Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Didem Soydan Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Sinan Gümüş Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bursa'da kan davası cinayeti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 12:26:22. #1.14#
title