Bursa'da kamyonetle traktör çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
17.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:10
Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
İznik-Orhangazi kara yolu, Çakırca Mahallesi civarında, Mustafa A. (62) idaresindeki 16 AID 415 plakalı kamyonet, Cemilay S. (33) idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak isterken, aracın sol tekerine çarptı.
Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden Aydın, önce traktöre ardından bir zeytin ağacına vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle traktör, parçalara ayrıldı.
Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan traktör sürücüsü, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA