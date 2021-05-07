Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Serhat N'nin kullandığı 16 KNP 51 plakalı motosiklet ile Fatih T. (41) idaresindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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