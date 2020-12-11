Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
11.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kozluca Bulvarı'nda, bir markete ürün bıraktıktan sonra dönüş yapmak isteyen M.S. idaresindeki 16 AGA 199 plakalı kamyonet, A.A'nın kullandığı 16 AHF 100 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek