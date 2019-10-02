Bursa'da kamyonetin çarptığı hamile kadın öldü

02.10.2019 18:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara kara yolu Özdilek Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan Khanifa İbragimova'ya (37) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbragimova, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen İbragimova ve bebeği, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA