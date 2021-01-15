Bursa'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

15.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:40
Bursa'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Müjdeler Sokak'ta, bisiklet ile seyir halinde olan Murat M'ye, Murat Keskin yönetimindeki 16 PC 660 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsüne, Sedat Kızılarslan idaresindeki 48 L 3077 plakalı kamyonet de çarptı.

Kazada yaralanan Murat M, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Hande Erçel Demet Şener Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Twitter Fahrettin Koca Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:43:26. #1.14#
title